Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol

Oberdorla (ots)

Die Polizei wurde am 23.04.21 gegen 21 Uhr verständigt, nachdem eine 43-jährige Fahrerin eines Renault Clio rückwärts gegen einen Smart gefahren war und Sachschaden verursacht hat. Zu dem Unfall kam es kurz zuvor in der Neuen Gasse in Oberdorla. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass die Verursacherin vermutlich Alkohol getrunken hatte und führten einen Atemalkoholtest durch. Da dieser positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

