Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifen zerstochen

Worbis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 23.04.2021, 16:00 Uhr und Sonnabend, den 24.04.2021, 07:00 Uhr wurden an einem Pkw Audi, der auf dem NETTO-Parkplatz in der Nordhäuser Straße in Worbis geparkt war, alle vier Reifen zerstochen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

