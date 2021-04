Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall in Wachstedt

Wachstedt (ots)

Am Sonnabend, den 24.04.2021 gegen 06:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Wachstedt. Die 51jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr in die Ortslage Wachstedt, aus Richtung Flinsberg kommend. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw VW Touareg. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden beziffern wir insgesamt mit 11000 Euro.

