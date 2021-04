Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021 gegen 22:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Rheda-Wiedenbrücker-Straße aus. Gemeldet wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen war noch Rauchentwicklung festzustellen, aber kein offenes Feuer mehr. Nach Belüftung der Kellerräume konnten diese betreten werden. In einem Gemeinschaftskeller wurde die Brandausbruchsstelle festgestellt. Hier war ein Bobbycar angezündet worden. In der Folge wurden daneben stehende Fahrräder sowie die Verkleidungen von Versorgungsleitungen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Bewohner des Hauses hatte die Rauchentwicklung bemerkt, die Feuerwehr verständigt und mit ein paar Eimern Wasser das Feuer gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt, den Gesamtschaden beziffern wir mit 500 Euro. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

