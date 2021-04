Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Illegale Müllentsorgung, die Polizei sucht Zeugen

Geisleden (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht Zeugen zu illegalen Müllentsorgungen in Geisleden. Zwischen Freitag, 16. und Mittwoch, 21. April, entsorgten Unbekannte ihren Abfall in einem Wassergraben am Langberg. So wurden Erde und Gras abgekippt, sowie Bauschutt hinterlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

