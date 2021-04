Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer im Auto nach Unfall eingeklemmt

Mühlhausen (ots)

Aus seinem Fahrzeug musste am Freitagmittag ein 84-jähriger Autofahrer in der Forstbergstraße. Der Mann war mit seinem Daihatsu gegen 11.25 Uhr in der Forstbergstraße unterwegs und wollte nach links in die Wagenstädter Straße, B 247, abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta eines 73-Jährigen, der die Wagenstädter Straße aus Richtung Görmar befuhr. Der 84-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehr befreit werden. Er musste mit seiner Beifahrerin im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Beide sind glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Wagenstedter Straße war während der Unfallaufnahme in Richtung Sondershausen zeitweise gesperrt. Die zwei Unfallautos wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell