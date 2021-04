Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der Unbekannte steht im Verdacht am Dienstag, 23. Juni 2020, aus der Filiale der Rossmanndrogerie in der Sperberwiese Kosmetikartikel im Wert von über 580 Euro gestohlen zu haben. Hierbei nutzte er die Anlieferung in den Nachtstunden aus und gelangte so unbemerkt in den Verkaufsraum. Nachdem die Lieferung abgeschlossen und der Fahrer die Filiale verlassen hatte, griff der Unbekannte zu. Hierbei löste er den Alarm aus. Mit Hilfe eines Feuerlöschers schlug er die Scheibe einer Tür ein und konnte so unerkannt entkommen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera wurden nun für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer erkennt den Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

