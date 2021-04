Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe stehlen Autoteile und richten hohen Schaden an

Sondershausen (ots)

Autoteile im Wert von über 10000 Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch, 21. zum Donnerstag 22. April vom Gelände des M und S Autohandels in der Schachtstraße. Zwischen 00.15 und 3 Uhr bauten Unbekannte mehrere Teile von drei abgestellten Pkw der Marke Daimler Benz ab. Auch ein benachbartes Autohaus war das Ziel. Hier fehlten Teile an einem Skoda Fabia. Möglicherweise kamen die Täter mit einem weißen Lieferwagen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

