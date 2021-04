Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Gartengrundstück

Urbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 21. zum Donnerstag, 22. April, drangen Unbekannte in ein Gartenhaus und dazugehörigem Nebengebäude in der Gartenanlage Ziegenberg, Kreuztal ein. Mit einem Rasenmäher, einer Wildkamera und einer Lampe verschwanden die Einbrecher. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

