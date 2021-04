Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Kinderfahrrad, Kind bleibt unverletzt

Niedersachswerfen (ots)

Glimpflich endete ein Unfall am Donnerstagnachmittag in Niedersachswerfen. Eine 37-jährige Autofahrerin befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Hyundai die Friedhofstraße, um nach links in die Harzstraße abzubiegen. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem 6-jährigen Jungen, der mit seinem Kinderfahrrad den Radweg entlang der Harzstraße befuhr. Der Junge stürzte, blieb aber unverletzt.

