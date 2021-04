Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer im Heizraum

Merxleben (ots)

Ca. 20000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Donnerstagmittag in Merxleben an. Im Heizungskeller eines Wohnhauses brannte aus noch ungeklärter Ursache ein Heizkessel aus Holz. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. Die Flammen hinterließen Beschädigungen nicht nur im Heizungskeller, sondern auch im Nebengelass. Am Freitag übernehmen die Spezialisten der Kriminalpolizei die Spurensuche zur Brandursache.

