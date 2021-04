Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache auf Gelände Autohaus geklärt, keine Straftat

Werther (ots)

Die Spezialisten der Kriminalpolizei Nordhausen führten am Donnerstag die Untersuchung am Brandort auf dem Gelände des Autohauses Am Mühlweg durch. Dort stand am Mittwoch das Dach einer Werkstatthalle in Flammen, die einen Schaden von mindestens 100000 Euro anrichteten. Das Feuer ist nach Abschluss der Untersuchungen auf einen technischen Defekt an der Photovoltaikanlage zurückzuführen.

