Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Autos zerkratzt

Bad Frankenhausen (ots)

Bereits in der Nacht von Dienstag, 20. zum Mittwoch 21. April, beschädigten Unbekannte vier geparkte Autos in der Bahnhofstraße. Die Autos wiesen Lackschäden auf, teilweise wurde der Lack bis auf die Grundierung zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 4000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, zu melden.

