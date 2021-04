Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe am Auto eingeschlagen

Herbsleben (ots)

Die Folierung der Seitenscheibe in seinem VW Multivan verhinderte am Mittwoch vermutlich einen Diebstahl. Der 43-jährige Besitzer hatte gegen 15.20 Uhr die zersplitterte Seitenscheibe im Wiesenweg entdeckt. Durch die Folie gelangten der oder Täter aber nicht in das Fahrzeug. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

