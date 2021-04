Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher überrascht

Ammern (ots)

Der Eigentümer eines Fahrradgeschäftes Am Brühl überraschte in der Nacht zum Mittwoch zwei Einbrecher in seinem Geschäft. Gegen 1.20 Uhr hatte er die maskierten Täter über die Kamera beim Aufbrechen einer Seitentür beobachtet und im Anschluss überrascht. Einen 41-jährigen Mühlhäuser konnte er stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Seinen Komplizen, einen 36-jährigen Mann aus Mühlhausen, nahmen wenig später die alarmierten Polizisten auf dem Gelände einer Tankstelle fest. Er saß im Firmenwagen einer 56-Jährigen, die ebenfalls festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung der Männer fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug, darunter ein Messer. Der 36-Jährige stand unter dem Einfluss von Drogen. Die Kriminalpolizei übernahm am Vormittag die weiteren Ermittlungen, in die auch die Staatsanwaltschaft Mühlhausen eingebunden wurde.

