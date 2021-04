Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Bendeleben (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher befuhr am Dienstagabend, gegen 20.35 Uhr, die L 1034 von Rottleben in Richtung Bendeleben, als ihm plötzlich ein Auto entgegenkam, dass ein weiteres Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mopedfahrer auf den Grünstreifen aus, durchfuhr einen Straßengraben und kollidierte letztlich mit einem Baum. Er wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert, sein Moped barg ein Abschleppdienst. Das entgegenkommende, überholende Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell