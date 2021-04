Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto übersehen, zwei Frauen verletzt

Geismar (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei Frauen im Alter von 36 und 19 Jahren am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 1003 zwischen Ershausen und Geismar. Ein 84-jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 16.35 Uhr mit seinem VW von der Landstraße nach links in Richtung Geismar abzubiegen. Hierbei stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Daihatsu der beiden Frauen zusammen, die aus Richtung Großtöpfer in Richtung Ershausen unterwegs waren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell