Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steine gegen Gesundheitsamt

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, informierten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in der Thamsbrücker Landstraße die Polizei, über einen Schaden am Gebäude des Amtes. Eine Mitarbeiterin hatte einen Schlag gegen ein Fenster gehört und beobachtete eine unbekannte Person, die weglief. Nur wenig später sah die Zeugin den Unbekannten, wie er einen Stein gegen eine Tür des Amtes warf und mit dem Fahrrad in Richtung Therme und Hotel flüchtete. Der Täter war mit einem braunen Pullover bekleidet und konnte unerkannt entkommen. Zur Höhe des Schadens kann noch nichts gesagt werden.

