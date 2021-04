Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aus Helfern werden Täter, Mann verletzt

Nordhausen (ots)

Unschön endete die Hilfeleistung zweier Männer am Dienstagmittag in der Fichtestraße. Die beiden unbekannten Männer halfen einem 33-jährigen Mann auf seinem Grundstück bei Bauarbeiten. Sie verlangten zunächst kein Geld. Der Grundstücksinhaber bedankte sich mit einem kleinen Obolus für die Hilfe. Das war den Männern plötzlich nicht genug und verlangten 500 Euro. Als das Opfer diese Zahlung ablehnte, sollen die beiden Handwerker auf den Mann eingeschlagen haben, der zu Boden fiel und eine blutende Verletzung an der Nase erlitt. Familienangehörige schritten ein, worauf die beiden Täter die Flucht ergriffen. Bei den Helfern soll es sich um zwei Bulgaren handeln, die dem Opfer flüchtig bekannt waren. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

