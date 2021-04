Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Rangieren festgefahren und Schaden angerichtet

Hohengandern (ots)

Ein Abschleppdienst musste am Dienstagabend einen Sattelzug in der Halle-Kasseler-Straße befreien. Der Fahrer rangierte gegen 21.30 Uhr mit seinem Anhänger in der Ortsdurchfahrt Hohengandern. Hierbei geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen, fuhr sich fest und beschädigte neben dem Rasen auch die Bordsteinkante. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

