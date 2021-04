Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe beschädigt

Schlotheim (ots)

Unbekannte zerstörten in der Nacht zum Mittwoch die Scheibe an einem Kleintransporter in Schlotheim. Das Auto stand geparkt im Volkenrodaer Weg, als der oder die Täter zwischen 20 und 1 Uhr zuschlugen. Es blieb bei der zerstörten Scheibe, gestohlen wurde nichts.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell