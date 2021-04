Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Gartengrundstück

Bleicherode (ots)

Mit Werkzeug, darunter zwei Kettensägen, verschwanden der oder die Einbrecher in Bleicherode, nach einem Einbruch in eine Gartenlaube und in einen Schuppen. Am Dienstag entdeckte der Inhaber des Gartengrundstückes das eingeschlagene Fenster an der Laube und die aufgebrochene Tür am Schuppen. Vermutlich gelangten der oder die Täter vom angrenzenden Feld aus auf das Grundstück in der Niedergebraer Straße. Zum genauen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

