Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schock nach Unfall

Mühlhausen (ots)

Eine 55-jährige Autofahrerin erlitt am Dienstag, gegen 11.45 Uhr, nach einem Unfall, einen Schock. Die Frau befuhr mit ihrem BMW die Feldstraße aus Richtung Krümme. Beim Einfahren in den Kreisel kollidierte sie mit einem Audi A 3, dessen 18-jähriger Fahrer bereits in den Kreisel eingefahren war. An beiden Autos entstand leichter Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell