Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto nach Kollision mit Kehrmaschine überschlagen

Niederorschel (ots)

Glück hatte ein Rentner am Dienstagmittag in Niederorschel. Der 80-Jährige befuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Ford die K 211 in Richtung Gerterode. Dort beabsichtigte er eine Kehrmaschine zu überholen. Auf Grund eines entgegenkommenden Autos beschleunigte er seinen Ford und scherte vor der Kehrmaschine nach rechts ein. Hierbei touchierte er das Reinigungsfahrzeug, kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Rentner blieb unverletzt. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Umweltdienst reinigte die Straße, bevor diese wieder gegen 13 Uhr frei befahren werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell