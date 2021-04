Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache nach Feuer im Gartenhaus geklärt

Großfurra (ots)

Am Freitag, 17. April, stand im Oberen Hasselweg ein Gartenhaus in Flammen. Das Feuer richtete einen Schaden von mindestens 5000 Euro an, Personen wurden nicht verletzt. Die Spezialisten der Kriminalpolizei untersuchten am Montag den Brandort, um nach der Ursache des Feuers zu suchen. Im Abschluss ihrer Ermittlungen schließen die Kriminalisten eine Straftat aus und führen den Brand auf einen technischen Defekt zurück.

