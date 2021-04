Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash an Kreuzung

Sondershausen (ots)

An der Kreuzung Steingraben, Kurt-Lindner-Straße krachte es am Montagnachmittag. Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem Mitsubishi Colt die Kurt-Lindner-Straße in Richtung Panzerstraße. An der Kreuzung kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Taxi, das den Steingraben befuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

