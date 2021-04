Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe richten nach Diebstahl von Wechselrichtern hohen Schaden an

Sondershausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich von Freitag, 16. bis Samstag, 17. April auf dem Gelände der Solarparks in Jecha, in der Kurt-Lindner-Straße ereignete. Unbekannte drangen gewaltsam auf die Gelände der Parks ein. Sie stahlen über 20 Wechselrichter und legten weitere demontierte Wechselrichter bereit. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen denen zwischen Freitag, 18 und Samstag, 9 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gegend um die Solarparks in der Kurt-Lindner-Straße aufgefallen sind. Wer hat Lkw in der Kurt-Wein-Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

