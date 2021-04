Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger in Bürokomplex

Nordhausen (ots)

Das zurückliegende Wochenende nutzten Unbekannte um in ein Büro- und Praxenkomplex in der Gerhart-Hauptmann-Straße einzubrechen. Der oder die Täter brachen gewaltsam die Räume zu einer Baustelle im Komplex auf und stahlen daraus mehrere Werkzeuge. Außerdem drangen die ungebetenen Gäste in die Räume einer Ergotherapie ein und nahmen mehrere Laptops und Bargeld mit. Zeugen informierten die Polizei am Montagmorgen über eine schwimmende Geldkassette in der Zorge hinter dem Gebäudekomplex. Mit Hilfe der Kameraden der Feuerwehr konnte die Kassette, die offensichtlich aus den Einbrüchen im Bürogebäude stammte, sichergestellt werden. Außerdem entdeckten die Polizisten in der Nähe des Tatortes die Einlage einer Geldkassette. Zur Schadenshöhe sind noch keine genauen Angaben machbar. Der geschätzte Schaden liegt bei ca. 13500 Euro betragen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

