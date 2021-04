Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder gestohlen

Niedersachswerfen (ots)

Mit fünf Mountainbikes verschwanden unbekannte Täter im Laufe des Sonntags in Niedersachswerfen. Sie brachen in den Abstellraum eines Gartenhauses Am Sportplatz ein und nahmen die Räder mit. Bei den Bike handelt es sich um Räder des Herstellers Scott und Giant und den Modellen Trance, Carbon Ransom, Carbon Strike, Genius Carbon in schwarz, weiß und silber. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Ermittlungen zufolge ereignete sich der Diebstahl am Sonntag zwischen 1 und 15 Uhr. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der 03631/960 entgegen.

