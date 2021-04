Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt

Nordhausen (ots)

Alarm lösten Unbekannte in der Nacht zum Montag in einem Supermarkt in der Reichsstraße aus. Vor Ort entdeckten der Wachschutz und die Polizisten die gewaltsam geöffneten Türen. Ermittlungen zufolge klauten der oder die Täter Zigaretten. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen zwischen 1 und 1.30 Uhr im Bereich der Reichsstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

