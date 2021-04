Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Grundschule

Nordhausen (ots)

Bereits am Sonntagnachmittag meldete ein Zeuge den Einbruch in eine Grundschule in der Hardenbergstraße. Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag und Sonntag gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchwühlten mehrere Räume. Was die Einbrecher erbeuteten ist noch nicht abschließend geklärt. Der Schaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

