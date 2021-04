Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Verletzte nach Unfall im Stadtgebiet

Mühlhausen (ots)

Vier Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag in Mühlhausen. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 40-jährige Autofahrerin mit ihrem Touran die Langensalzaer Landstraße, B 247, in Richtung Bad Langensalza. An der Einmündung zur Martinistraße kollidierte der Touran mit einem Audi A 4, dessen 60-jähriger Fahrer von der Martinistraße nach rechts auf die Bundesstraße abbiegen wollte. Alle drei Insassen im Touran, darunter ein 8-jähriger Junge, und der Fahrer des Audi mussten medizinisch im Krankenhaus behandelt werden. Die Verletzungen waren glücklicherweise nicht schwerwiegend. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Straße zu reinigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell