Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto fängt nach Unfall Feuer, gegen Fahrer wird ermittelt

Bendeleben (ots)

Glück hatte am Sonntagabend ein 34-jähriger Autofahrer auf der Landstraße zwischen Sondershausen und Bad Frankenhausen. Der Mann befuhr gegen 22.55 Uhr die Straße, die sogenannte Bratwurst, in Richtung Bendeleben. In einer Kurve kam er von der Straße ab und prallte frontal in eine Böschung. Er blieb unverletzt, sein Audi fing Feuer. Die Flammen hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Audi nicht zugelassen und versichert war und die angebrachten Kennzeichen nicht an den Audi gehörten. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Drogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell