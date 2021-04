Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert auf Pocketbike, Unfall verursacht

Ballhausen (ots)

Mit über 2 Promille beabsichtigte am Sonntag, gegen 14.50 Uhr, ein 46-jähriger Mann mit seinem Pocketbike in Ballhausen, die Landstraße 3167 zu queren. Hierbei stieß er mit dem Ford einer 38-jährigen Frau aus Sömmerda zusammen, die die Ortslage Ballhausen in Richtung Bad Tennstedt befuhr. Der Mann und die Autofahrerin blieben unverletzt.

