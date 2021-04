Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Am frühen Samstagmorgen, den 17.04.2021 um 00:12 Uhr konnte in Tastungen ein Fahrzeugführer gestoppt werden, der einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Beamten der Eichsfelder Polizei am Samstag, den 17.04.2021 um 19:05 Uhr in der Leinefelder Käthe-Kollwitz-Straße einen Verkehrsteilnehmer stoppen, dessen Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem musste er seinen Weg fußläufig fortsetzen.

Ein Verkehrsunfall mit einem Wildschwein ereignete sich am Samstagabend, den 17.04.2021 gegen 23:15 Uhr zwischen den Ortslagen Bockelnhagen und Silkerode. Im Bereich einer Linkskurve querte plötzlich das Tier die Fahrbahn, in dessen Folge der Fahrzeugführer eine Kollision mit dem Wildschwein nicht verhindern konnte. Während am Fahrzeug Sachschaden entstand, verließ das Tier die Unfallstelle in Richtung des angrenzenden Waldes. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Freitagabend, 16.04.2021 gegen 22:30 Uhr zwischen Kalteneber und Heiligenstadt. Hier kollidierte der 19-jährige Fahrer eines BMW frontal mit einem Fuchs. Auch hier flüchtete das Tier in den angrenzenden Wald. Während am Pkw Sachschaden entstand, blieb der junge Fahrer unverletzt.

Am Freitag, den 16.04.2021 kam es in den frühen Abendstunden gegen 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rengelrode. Auf dem Parkplatz des örtlichen Sportplatzes rangierte ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf. Hierbei stieß er mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen eine Straßenlaterne, wodurch Sachschaden entstand, aber niemand verletzt wurde.

