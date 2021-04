Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

In einen Keller in der Birkunger Straße in Leinefelde drangen unbekannte Täter zwischen dem 11.04.2021 und dem 17.04.2021 ein. Indem eine Holztür beschädigt wurde, konnten sich die oder der Täter Zutritt verschaffen. Anschließend wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen zum exakten Beutegut dauern noch an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (16.04. / 17.04.2021), in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 03:00 Uhr, zündelten unbekannte Täter auf dem Spielplatz in Beuren, Bakumer Straße. Hierbei wurde das Sonnensegel eines Sandkastens zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Rufnummer 03606 651-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell