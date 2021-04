Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Mühlhausen (ots)

Am Freitagvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Ziegelstraße gerufen. Kurz vor 10.00 Uhr wurde die Polizei in Mühlhausen über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus informiert. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort und bekämpfte das Feuer im Gebäude. Durch die Löscharbeiten war während der Brandbekämpfung die Ziegelstraße voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt und es wurden auch keine Evakuierungsmaßnahmen notwendig, da Leben oder Gesundheit von Personen nicht gefährdet waren. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Durch das Feuer wurde auch das Dach des Nachbarhauses beschädigt. Nach den vorliegenden Ermittlungen wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird im Moment auf mindesten 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell