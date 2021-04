Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Einbrecher in der Robert-Blum-Straße Werkzeug gestohlen. Die bislang unbekannten Täter nutzen die Zeit zwischen Mittwoch, 17.30, und Donnerstag, 07.30 Uhr, aus und brachen zwei dort abgestellte Container auf. Nachdem sie die Vorhängeschlösser zerstört haben, stahlen sie unter anderem Spanngurte und einen Plattenschneider der Marke Huasqana. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro und der Wert der Beute auf rund 1.700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

