Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jagdkanzel in Flammen

Bielen (ots)

Zum Brand einer Jagdkanzel wurde die Polizei in Nordhausen am späten Mittwochabend gerufen. Kurz vor 22.00 Uhr wurde über ein Feuer in der Nähe der Alten Leipziger Straße zwischen Bielen und Urbach informiert. Als die Funkstreife eintraf, bestätigte sich die Information. Ein in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Heringen aufgestellter Hochsitz für Jäger brannte. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das gesamte obere Teil des Hochsitzes den Flammen zum Opfer fiel. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt der Polizei noch nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

