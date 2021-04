Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rollerfahrer schwer verletzt

Sondershausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Florian-Geyer-Straße / Ferdinand-Schlufter-Straße wurde am Mittwochnachmittag ein Rollerfahrer schwer verletzt. Gegen 16.00 Uhr befuhr der 55-jährige Rollerfahrer die Ferdinand-Schlufter-Straße in Richtung Kreuzung zur Florian-Geyer-Straße. An dieser Kreuzung beachtete er vermutlich nicht das Stopp-Schild und fuhr ohne anzuhalten weiter. In der Folge stieß er mit einem Post-Auto zusammen, was die vorfahrtsberechtigte Florian-Geyer-Straße befuhr. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich so, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die 38-jährige Fahrerin der Postautos wurde nicht verletzt. An dem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro und an dem Fahrzeug der Post ungefähr in Höhe von 5.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell