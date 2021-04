Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Identität der Verstorbenen im Kyffhäuserwald geklärt

Rathsfeld (ots)

Wie die Polizei bereits am 06.04.2021 meldete, wurde am 26. März diesen Jahres im Bereich des ehemaligen Ferien- und Jugendheimes Rathsfeld eine skelettierte Leiche aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen zur Klärung der Identität hat sich die Kriminalpolizei an die Öffentlichkeit gewandt. Daraufhin gingen bei der Kriminalpolizei in Nordhausen mehrere ernst zu nehmende Hinweise ein. Durch die intensiven Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der Nordhäuser Kripo, in Zusammenhang mit der Rechtsmedizin Jena und der Hilfe aus der Bevölkerung, wurde die Identität verhältnismäßig schnell bekannt. Bei den gefundenen Gebeinen handelt es sich um die sterblichen Überreste einer 48-jährigen Frau, die aus dem östlichen Kyffhäuserkreis stammte. Sie lebte in den letzten Jahren freiwillig ohne festen Wohnsitz. Besonders zwei fundierte Hinweise aus dem Bereich Roßla trugen im bedeutenden Maße zur Klärung bei. Die vergleichende DNA-Untersuchung in der Rechtsmedizin brachte die endgültige Gewissheit. Nach Abschluss der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Die Kriminalpolizei Nordhausen bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die hilfreichen Hinweise.

