Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Conrad-Fromann-Straße gerufen. Kurz vor 16.00 Uhr informierte eine Nachbarin per Notruf über einen vermeintlichen Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Sie hatte den Rauchmelder in der betreffenden Wohnung gehört. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung eines 67-jährigen Mieters schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Durch den entstandenen Rauch ist die Wohnung aber trotzdem nicht mehr bewohnbar. Nach bisher geführten Ermittlungen entstand vermutlich das Feuer durch eine glühende Zigarettenkippe. Diese entzündete unmittelbar daneben liegende Kleidung des Mieters. Bei einer Atemalkoholkontrolle wurde bei dem 67-jährigen Mann ein Wert von rund 2 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

