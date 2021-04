Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei begleitete Versammlung vor dem Schulamt

Worbis (ots)

Am Mittwochvormittag fand vor dem staatlichen Schulamt Nordthüringen in Worbis eine Versammlung gegen die Maskenpflicht an Schulen statt. Gegen 10.00 Uhr versammelten sich rund 60 Personen vor dem Gebäude in der Franz-Weinrich-Straße. Bei der vor Ort anwesenden Polizei wurde diese Versammlung auch offiziell angemeldet. Nachdem durch die Polizei die notwendigen Hygienevorschriften bekannt gegeben wurden, richteten sich die Teilnehmer auch danach. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich im Laufe der Zeit auf rund 120 Personen. Kurz vor 12.00 Uhr löste sich die Versammlung friedlich auf. Eine Behinderung des Straßenverkehrs lag nicht vor und die Polizei musste auch keine Strafanzeigen oder Ordnungswidrigkeiten aufnehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell