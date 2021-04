Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand

Schlotheim (ots)

Am Mittwochvormittag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 09.15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Schlotheim in der Marienbrunnstraße gerufen. Vor Ort wurde bekannt, dass nach ersten Erkenntnissen eine Gerichtsvollzieherin eine Wohnungsräumung in einem Mehrfamilienhaus durchführen wollte. Da die 62-jährige Mieterin in der Wohnung aber nicht öffnete, wurden ein Hausmeister und ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes hinzugezogen. Als die Tür dann geöffnet wurde, drang aus dem Flurbereich der Wohnung Rauch in das Treppenhaus. Die Mieterin war in der Wohnung und wollte diese nicht räumen. Die eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Vorsichtshalber wurden die Mieterin und zwei weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses aus dem Gebäude evakuiert. Die Polizei geht nach jetzigen Ermittlungsstand davon aus, dass die Mieterin selbst das Feuer entzündet haben könnte. Die 62-jährige Frau wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in eine Uniklinik mit einem Rettungshubschrauber geflogen. Die Tatverdächtige und die Gerichtsvollzieherin waren nicht vernehmungsfähig. Die Wohnung wurde versiegelt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe liegt der Polizei noch nicht vor.

