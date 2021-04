Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ortseingangsschild gestohlen

Siemerode (ots)

Die Polizei wendet sich zur Klärung des Diebstahls eines Ortseingangsschildes an die Öffentlichkeit. Wie die bisher geführten Ermittlungen ergaben, wurde in der Nacht vom Karfreitag zum Ostersonnabend das Ortseingangsschild der Gemeinde Siemerode im Landkreis Eichsfeld durch unbekannte Diebe abgebaut und gestohlen. Die Täter gaben sich nicht nur mit dem Schild an sich zufrieden, sondern bauten es komplett mit Befestigungsrohr ab und nahmen alles mit. Das Ortseingangsschild stand am Rand der Gemeinde in Richtung Weißenborn. Hinweise zum Verbleib des Ortseingangsschildes oder zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

