Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauwagen abgebrannt

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag brannte in der Alten Leipziger Straße der Aufbau eines Bauwagenanhängers vollkommen ab. Die Polizei wurde gegen 01.40 Uhr über einen Flammenschein gegenüber eines Großimbisses informiert. Ein etwas abseits abgestellter Bauwagen stand in Flammen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass der Aufbau des Anhängers komplett dem Feuer zum Opfer fiel. Einzig das Fahrgestell konnte gerettet werden. Personen wurden nicht verletzt und der Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweis nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell