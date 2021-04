Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baucontainer aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde durch unbekannte Diebe ein Baucontainer auf dem Parkplatz vor einem Einkaufzentrum am Darrweg aufgebrochen. In der Zeit von Freitag, 18.00, bis Montag, 07.00 Uhr, haben der oder die Unbekannten die Zugangstür zum Container gewaltsam geöffnet und aus dem Innern ein Bohr- und Stemmgerät der Marke Bosch und einen Kanal-Laser der Marke Leica gestohlen. Die Täter konnten mit der Beute im Gesamtwert von über 3.000 Euro unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

