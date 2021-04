Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Phantombild Trickbetrüger gesucht

Mit einem Phantombild sucht die Polizei in der Öffentlichkeit nach einem bislang unbekannten Trickbetrüger. Wie bereits durch die Landespolizeiinspektion Nordhausen am 05. März diesen Jahres gemeldet, hat am 26. Februar ein bislang unbekannter Trickbetrüger in Bad Langensalza eine 75-jährige Frau um mehrere tausend Euro betrogen. Der Täter hatte sich der Seniorin gegenüber fälschlicherweise als Polizist ausgegeben. Der Täter wird als fast zwei Meter großer, ca. 35 Jahre alter Mann beschrieben. Zur Tatzeit trug er kurze, schwarze Haare und war mit einem dunkelblauen Anzug bekleidet. Mit dem nun erstellten Phantombild wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer hat eine männliche Person, auf den die Beschreibung oder das Bild passen könnte, im Zeitraum um den 26. Februar herum in Bad Langensalza gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter 03601/4510.

