Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter geplündert

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Montag wurde im Bereich eines Garagenkomplexes in der Grenzstraße der Transporter eines Paketdienstes aufgebrochen. Die unbekannten Täter haben in der Zeit von Sonntag, 21.30, bis Montag, 06.00 Uhr, die hintere rechte Schiebetür des gemieteten Mercedes-Benz Transporters aufgebrochen und das Innere durchwühlt. Mit drei Paketen als Beute konnten die Täter entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

