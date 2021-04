Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zum Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung gesucht

Nordhausen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag nahm die Polizei in Nordhausen eine Strafanzeige wegen dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung auf. Ein 61-jähriger Mann rief die Polizei an, weil er kurz nach 18.30 Uhr vermutlich von dem Projektil eines Luftgewehrs verletzt wurde. Der Geschädigte schaute zur Tatzeit aus einem Fenster seiner Wohnung in der Hardenbergstraße, als er an seinem linken Unterarm einen Schmerz verspürte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnte eine leichte Verletzung am Unterarm feststellen. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen im Bereich Hardenbergstraße führten leider zu keinen tatrelevanten Feststellungen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

